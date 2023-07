E' una cosa seria

Nei prossimi mesi saranno raccolte le firme per presentare una legge di iniziativa popolare:

1. I deputati e i senatori saranno retribuiti solo durante il loro mandato.

2. I deputati e i senatori contribuiranno al regime generale di previdenza sociale come il resto dei cittadini.

Il fondo pensione del Parlamento passerà alla previdenza sociale.

I deputati e i senatori parteciperanno ai benefici del sistema di assistenza sociale esattamente come tutti gli altri cittadini.



3. I deputati e i senatori non potranno votare i propri aumenti di stipendio.



4. I deputati e i senatori devono rispettare le stesse leggi del resto degli italiani.



5. L'elezione al Parlamento è un servizio ai cittadini, non una professione. I deputati e i senatori non possono essere eletti per piu' di 3 legislature.

6. Va ridotto del 30% il numero di politici nelle istituzioni (Consiglieri comunali, provinciali, regionali, deputati, senatori), ovvero eliminate le istituzioni inutili, obsolete o duplicate.

7. Va ridotto del 50% il numero dei consulenti degli uffici politici e limitata notevolmente la loro retribuzione.

8. Le pensioni di reversibilità di deputati e senatori dovranno essere devolute solo ed esclusivamente al coniuge superstite e non a figli, sorelle, fratelli ed altri. Esattamente come succede per tutti gli altri cittadini.



Il tempo per la modifica della Costituzione è ORA.

COSI SI POSSONO CORREGERE, GLI ABUSI DI DEPUTATI E SENATORI!

Raccolta di firme per una LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE!



Vediamo se qualche partito accetta e promuove queste regole e prepariamo il terreno per la raccolta delle firme.