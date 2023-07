Una panchina viola, simbolo della fibromialgia

È stata approvata all'unanimità la mozione del gruppo Lega Vallée d'Aoste, così come emendata in accordo con l'Assessore alla sanità, che impegna il Governo a procedere, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della fibromialgia, alla predisposizione di una panchina di colore viola - simbolo della fibromialgia - corredata da una targhetta esplicativa nell'ambito dei lavori di sistemazione dell'area di cantiere esterna alla nuova Università della Valle d'Aosta, coinvolgendo i volontari delle associazioni che si occupano di tale patologia e valutare la possibilità di inserire nella targhetta esplicativa un QR Code che rimandi a una pagina istituzionale dedicata con l'obiettivo di illustrare in maniera efficace la patologia e le sue conseguenze.

Il Capogruppo Andrea Manfrin, ha ricordato che «la fibromialgia è una malattia reumatologica che colpisce due milioni di uomini e donne in Italia. È caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico cronico diffuso che compromette la qualità di vita di chi ne è affetto. La nostra Regione, tre le più all'avanguardia in Italia, ha riconosciuto questa patologia tramite una legge proposta dal gruppo Lega, unitamente alle esenzioni per chi ne soffre. Riteniamo però importante realizzare una serie di iniziative finalizzate anche alla promozione della conoscenza, per favorire la diagnosi precoce. Come per il Comune di Aymavilles, riteniamo che la Regione debba attivarsi in questo senso e per questo chiediamo l’installazione di una panchina viola che diffonda la conoscenza di questa patologia, consentendo di riconoscerne i sintomi e di giungere a una diagnosi precoce, valorizzando così anche l'impegno associativo di volontari ed esperti.»

"Abbiamo già dato prova di manifestare la dovuta sensibilità al tema in Consiglio - ha commentato l'Assessore alla sanità, Carlo Marzi -. Non spetta alla Regione occuparsi di arredo urbano sul territorio del Comune di Aosta ma possiamo accogliere positivamente l'iniziativa di sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica tramite l'apposizione di una panchina di colore viola, dopo la panchina gialla per l'endometriosi.»