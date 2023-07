Da Salvini il via libera degli autovelox non omologati

Nella bozza della nuova modifica al codice della strada promossa da Salvini ed approvata dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi e' apparsa una modifica all'art. 142 comma 6 che consente l'uso di autovelox semplicemente approvati dal Ministero della infrastrutture e dei trasporti, e non sottoposti ad un'omologazione rigida e severa come avviene per etilometri e cronotachigrafi.

Questo significa cassa assicurata per le pubbliche amministrazioni!

Fino ad oggi le amministrazioni pubbliche utilizzavano autovelox che emettevano verbali impugnabili grazie all'uso di dispositivi semplicemente "approvati", quindi fuori norma, e non "debitamente omologati" come richiesto dal Codice della Strada.

Ora si rischia che grazie a questa modifica, al contrario di quanto dice pubblicamente il Ministro Salvini, sarà consentito alle amministrazioni pubbliche di utilizzare autovelox NON omologati a discapito di una semplice approvazione, rendendo di fatto "legale" rilevare fantomatici superamenti della velocità con strumentazioni che non hanno superato prove sul campo certificate ed attendibili.

E' fondamentale comprendere che la mancata omologazione non garantisce che l'autovelox esegua delle rilevazioni corrette, rischiando di multare chi transita anche al di sotto del limite di velocità, anche se quest'ultimi sono stati sottoposti a taratura annuale.

Qui trovate il testo della bozza del DDL (art.6): visualizza