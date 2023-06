Scomparsa ex consigliere Igino Bajocco, il cordoglio dell'Amministrazione Comunale

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, a nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale, esprimono cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere Igino Bajocco.

Bajocco era entrato in Consiglio comunale nella lista del PCI il 20 giugno 1961 per poi essere confermato nelle elezioni del 23 maggio 1965, nella tornata elettorale del 7 giugno 1970 (entrambe le volte nella lista Città di Aosta – Ville d’Aoste) e in quella del 16-17 giugno 1975 (Lista PCI). Nell’Assemblea comunale era rimasto fino al 29 agosto 1978 quando, eletto in Consiglio Valle, era stato sostituito da Paolo Charbonnier.

Durante la sua parentesi politica nel Comune di Aosta, Bajocco aveva anche rivestito più volte incarichi assessorili. In particolare, dall’agosto 1970 al febbraio 1972 con deleghe all’Assistenza sociale e alla Sanità, dall’agosto 1975 al gennaio 1976 (Lavori pubblici e Municipalizzate) e dal febbraio 1977 all’aprile 1978.