Concluse le ricerche del disperso nei Comuni di Valpelline e Roisan

Si è concluso un intervento di ricerca di un uomo che non aveva fatto rientro presso la sua abitazione dopo una battuta di pesca. L’uomo, senza vita, è stato individuato mediante un sorvolo dell’elicottero SA3 con equipaggio misto. Il corpo è stato recuperato con il verricello da SA1 nella zona nei dintorni del parco Saumont (Aosta). Si trovava nell’alveo del torrente.

Era andato a pescare nel torrente Buthier, al confine tra Valpelline e Roisan, e non ha mai più fatto rientro a casa. È stato ritrovato senza vita il corpo di Eugenio Jordan, 72 anni di Valpelline, il pescatore disperso da ieri sera. La corrente del Buthier lo ha trasportato fino alla zona di Saumont, ad Aosta. A causare il decesso del pescatore è stata con molta probabilità una scivolata che lo ha fatto precipitare nel torrente. A dare l'allarme erano stati i familiari. Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco, erano scattate ieri sera intorno alle 20.40 e si erano concentrate al bivio per Roisan, sulla strada regionale 28 verso Aosta, lungo il Buthier e poi in acqua, dopo il ritrovamento della sua macchina. In frazione Pravillair, a Valpelline, era stato anche allestito un posto di comando avanzato. Pensionato dell'Enel, Jordan "era una persona molto socievole- lo ricorda il sindaco di Valpelline Maurizio Lanivi- tutte le mattine era atteso al bar per fare colazione con i suoi coetanei. Giocava anche a bocce, ieri infatti lo aspettavano per un torneo. Ci stringiamo al dolore della famiglia". Jordan lascia la moglie, il figlio dipendente comunale a Valpelline e tre nipoti.

Hanno preso parte alle operazioni di ricerca tecnici e soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Corpo Forestale della Valle d’Aosta, Guardia di Finanza.