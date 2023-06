Saint Pierre: Nata l'Associazione L'Arton

L’associazione “L’artzon” è nata a Saint Pierre alcuni mesi fa ed ha l’ambizioso intento di non perdere il passato della realtà locale. Infatti, come ricorda il presidente Marco Carlin, sintetizza l'obiettivo come fissato dallo statuto: "L’Associazione culturale “ L’Artzon” ha lo scopo di adoperarsi per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico/culturale del territorio comunale. Il lavoro dell’Associazione consiste nella ricerca di documentazione che abbia un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, culturale e bibliografico".

E’ volontà primaria dell’Associazione "coinvolgere il più alto numero di persone del territorio al fine di rendere il risultato finale frutto di un radicato sapere, di una partecipazione diffusa e di un rinnovato senso di appartenenza".

Il 14 giugno, alle ore 20.30 presso la sala del consiglio comunale di Saint– Pierre sarà presentata alla popolazione la prima inziativa.