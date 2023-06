Bimba di 11 mesi sopravvissuto nella foresta con tre fratellini

Ritrovati vivi nell’Amazzonia colombiana dopo un incidente aereo accaduto a inizio maggio nel dipartimento meridionale di Caquetá. Protagonisti del “miracolo” 4 bambini, di 13, 9, 4 anni e 11 mesi. La madre invece è stata ritrovata senza vita, così come gli altri due piloti che viaggiavano sul piccolo velivolo.

Originari del gruppo indigeno Uitoto, i quattro bimbi di 13, 9, 4 e 11 mesi vagavano soli nella foresta dallo schianto del Cessna. Si è conclusa con un lieto fine dopo quaranta giorni di estenuanti ricerche nella giungla di Guaviare alle quali hanno partecipato i militari colombiani e le comunità indigene, i piccoli - che hanno da uno a 13 anni - sono stati ritrovati, deboli, ma in buone condizioni.“La lora è stata una prova di sopravvivenza esemplare che entrerà nella storia”, ha detto il presidente della Colombia, Gustavo Petro: "Questi bambini sono i bambini della pace e i bambini della Colombia". "Il loro ritrovamento è un dono della vita, significa che i nostri figli si prendono cura della giungla", ha aggiunto.

Li hanno ritrovati. Magri, smunti, disidratati, il corpo martoriato dalle punture di zanzare. Ma vivi. Dopo 40 giorni. Un miracolo. Una forza di volontà incrollabile. La capacità di sapere sopravvivere in una giungla dove piove 16 ore al giorno, talmente fitta che il sole non riesce a filtrare, dove tutto è buio, non si vede oltre i venti metri, è impossibile muoversi, non ti orienti, sei preda di giaguari, serpenti che ti uccidono in pochi secondi, piante velenose.

I bambini, Lesly Jacobombaire Mucutuy, di 13 anni, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9, Tien Ranoque Mucutuy, 4, e Cristin Ranoque Mucutuy di 11 mesi sono stati trasportati a bordo di un elicottero Blackhawk al posto di comando unificato della più vicina San Jose Guaviare, per le valutazioni mediche, prima del trasferimento nella capitale, Bogotà.