Terzo Settore: dalla riforma ad oggi. A che punto siamo?

L'appuntamento è per martedì 13 giugno 2023 presso la Biblioteca Regionale Bruno Salvadori, ad Aosta.

I portavoce del forum del terzo settore Jean Frassy e Riccardo Jacquemod e i membri del coordinamento regionale Stefania Sacchi, Mariagrazia Vacchina, Angela Bauso e Noella Semeria sottolineano che "gli Enti del Terzo Settore – ETS - Associazioni di volontariato, Cooperative Sociali e Associazioni di promozione sociale, con la nuova riforma possono diventare un partner importante per la pubblica amministrazione e possono esplicare in maniera più efficace gli effetti del loro impegno a favore dei cittadini, dell’ambiente, della Sanità, della comunità in generale".

Dopo gli indirizzi di saluto - portati da Jean Frassy, portavoce per il Forum del Terzo Settore, da Claudio Latino Presidente del CSV VdA OdV, da Pietro Passerin d’Entrèves presidente della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, da Gianni Nuti, Sindaco della Città di Aosta e da Carlo Marzi, Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta - interverranno eminenti figure del livello nazionale: Stefano Tassinari – vice presidente nazionale ACLI e responsabile del Terzo settore e Andrea Pistono, membro dell’esecutivo nazionale di CSV net. Per illustrare il lavoro della riforma sul livello regionale interverrà Vitaliano Vitali, coordinatore del dipartimento Politiche Sociali, responsabile RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) VdA.

Seguirà una tavola rotonda dove verranno presentate e analizzate le questioni pratiche inerenti il RUNTS, ma anche le prospettive che il nuovo Codice del Terzo Settore può favorire. Parteciperanno Maria Carrozzino, Vice presidente ACLI VdA Aps, Elda Tonso, coordinatrice CSV VdA OdV, Riccardo Jacquemod, portavoce del Forum Terzo settore VdA, Patrik Vesan dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste.