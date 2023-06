Consacrazione della “Cappella San Matteo”

Nella caserma “Giovanni Eliseo Luboz”, sede del Comando Territoriale della Guardia di Finanza di Aosta, è stata consacrata la “Cappella San Matteo”. Ad officiare il rito religioso Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia, alla presenza del Presidente della Regione, Renzo Testolin, del Gen. D. Benedetto Lipari, Comandante Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, e delle massime Autorità locali, civili e militari.

Da sempre le chiese costruite all’interno delle caserme sono luoghi in cui vengono celebrati i momenti salienti della vita di comunità, siano essi lieti (Battesimi, corsi di preparazione al Matrimonio cristiano, preghiere di ringraziamento) o tristi (veglie di preghiera per i defunti, Messe di suffragio per i caduti o i morti in servizio).

La “Cappella San Matteo” avrà pertanto il precipuo scopo di assurgere a luogo simbolico attorno al quale la comunità militare potrà stringersi nella vita di tutti i giorni e, soprattutto, negli eventi più significativi e intensi della propria storia.

Durante il solenne rito religioso, la massima Autorità ecclesiastica militare, Mons. Santo Marcianò, ha consacrato l’altare, posizionando una reliquia di Santa Madre Teresa di Calcutta, apostola della carità.

La chiesa è stata dedicata a san Matteo apostolo, patrono della Guardia di Finanza.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato il sacrificio dei finanzieri deceduti che, con spirito di servizio e amore verso il prossimo, hanno scelto di donare la propria vita al servizio della collettività.

L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative intraprese dal Comando Territoriale di Aosta tese a rinsaldare lo spirito di Corpo tra le Fiamme Gialle valdostane e tutta la comunità militare della nostra regione.