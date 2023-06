GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato designato Antonio Mastropaolo quale presidente supplente del Comitato dei garanti per un quinquennio.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono stati approvati i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche dei posti di insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie delle istituzioni scolastiche regionali.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato istituito il Comitato etico territoriale della Regione autonoma Valle d’Aosta presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Sono stati, inoltre, approvati i piani delle attività relative ai disturbi dello spettro autistico. Tale atto permetterà di accedere ai fondi previsti e potere realizzare le iniziative programmate a livello regionale negli ambiti già definiti dalle disposizioni statali.

Sono stati approvati il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali a contrasto della povertà 2023-2025 e il Piano regionale per la non autosufficienza 2023-2025.

La loro approvazione permetterà di fronteggiare i bisogni emergenti dovuti al processo di impoverimento in corso sul territorio regionale e in favore delle persone non autosufficienti e con disabilità.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono state approvate, nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, l’offerta formativa di quarto anno per il 2023/2024 e le procedure di avviso pubblico per il finanziamento delle relative iniziative formative. Tale atto mette a disposizione dei giovani valdostani che concludono nell’anno 2022/23 i percorsi triennali di IeFP di proseguire gli studi per un ulteriore anno di specializzazione. L’offerta formativa per l’anno 2023/24 prevede l’attivazione di un percorso sul territorio regionale finalizzato all’acquisizione del titolo di diploma professionale nel settore del benessere e la possibilità di accedere, per tutte le altre figure professionali, a finanziamenti individuali.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato lo schema di avviso pubblico recante i criteri di selezione e le modalità per la presentazione delle candidature a Direttore generale dell’Office régional du tourisme-Ufficio regionale del turismo.