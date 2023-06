Aosta: In via Clavalité nuovo parcheggio per 30 posti auto

L’area di sosta dispone di 30 stalli di sosta gratuita per gli autoveicoli oltre a uno stallo per i veicoli al servizio delle persone disabili e a cinque stalli per i motocicli. Il parcheggio è stato realizzato in una zona particolamete frequentata per i tanti uffici presenti nei pressi: Deval, Crabinieri, Finanza.

«Il nuovo parcheggio - commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto – rientra nel quadro di un intervento più esteso da parte dell’Amministrazione comunale per aumentare la disponibilità di stalli bianchi nella zona. Infatti, è in corso la progettazione di un ulteriore ampliamento suddiviso in due lotti. Il primo occuperà un terreno di proprietà comunale, e comporterà l’individuazione di circa 25 posti auto, mentre il secondo lotto potrà essere realizzato in un’area già vincolato a parcheggio, previa acquisizione, con altri 30 stalli di sosta».