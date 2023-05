Ritornano i giovedì del MAR un’occasione per conoscere studi e attività del patrimonio culturale regionale e non solo

L’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali comunica che giovedì 1 giugno, dalle ore 17.30 alle 19.00, riprenderà la rassegna I giovedì del MAR. Una serie di otto incontri che, da giugno a ottobre, proporranno alcune interessanti attività e ricerche dedicate al patrimonio culturale valdostano e non solo.

I cinque incontri del mese di giugno sono dedicati alla presentazione dei risultati di alcune delle attività realizzate sul territorio valdostano grazie ai finanziamenti del Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020. Seguirà, nel mese di luglio, una conferenza dedicata alle lunule, mentre nel mese di ottobre l’attenzione sarà concentrata sull’area archeologica di piazza della Cattedrale e sul nuovo Museo di Saint-Martin-de-Corléans.

La Soprintendente per i beni e le attività culturali, Cristina De La Pierre, sottolinea che “i giovedì del MAR sono l’occasione per il pubblico di approfondire la conoscenza di tutti quei lavori di ricerca, studio e valorizzazione imprescindibili per la corretta comunicazione e fruizione di un sito culturale”.

Per maggiori informazioni: https://valledaostaheritage.com/events/giovedi-mar-conferenze/