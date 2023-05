Perloz: Le Giornate della Peonia con escursioni naturalistiche

In Valle d’Aosta ci sono alcune zone di fioritura spontanea delle peonie: più nota la sella del Col Fenêtre, a monte del paese di Perloz, meno frequentato ma altrettanto interessante il territorio tra i comuni di Issogne ed Arnad.

Si tratta di esemplari autoctoni selvatici, tutelati da una legge regionale che ne vieta la raccolta. La stazione di Peonia officinalis è’ infatti zona speciale di conservazione della rete europea “Natura 2000”.

La fioritura della peonia officinalis raggiunge il suo apice da fine maggio a metà giugno, periodo ideale per andare alla scoperta di questi grandi fiori di colore rosso vivo e per programmare escursioni lungo sentieri poco battuti, tra boschi di larici e di faggi.

Da consigliare, sia per gli aspetti naturalistici sia per l’architettura rurale, il percorso nel territorio di Perloz lungo la mulattiera che da Faye Dessous (1022 m) attraversa i villaggi di Pessé e di Fenêtre fino a raggiungere il Col Fenêtre. Degni di nota la croce in pietra ed il frassino monumentale situati nella frazione Pessé e la splendida fontana circolare scavata nella pietra a Fenêtre.