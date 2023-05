La Valle d’Aosta ospita il ciclo “L’Europa incontra le Regioni”

Dopo l’intervento introduttivo di Giancarlo Ferrario (direttore editoriale del Gruppo Netweek) e i saluti istituzionali del Presidente della Regione, Renzo Testolin, di Maurizio Molinari (Direttore dell’Ufficio di Rappresentanza di Milano del Parlamento europeo) e di Gianmario Raimondi, (prorettore dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste), l’Assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, modererà una tavola rotonda nella quale interverranno, in rappresentanza degli stakeholder valdostani, Roberto Sapia (Presidente della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités liberales), Giuseppe Argirò (Amministratore delegato CVA SpA) e Luigi Fosson (Presidente dell’Associazione degli Albergatori della Valle d’Aosta).

La parola passerà poi agli eurodeputati, rappresentanti dei diversi schieramenti politici, onorevoli Mercedes Bresso, Alessandro Panza, Carlo Fidanza, Lara Comi e Maria Angela Danzì (queste due ultime due in collegamento a distanza) per un momento di dialogo e confronto con i presenti, sul tema oggetto del convegno.

La partecipazione in presenza all’iniziativa – promossa dall'Ufficio di Rappresentanza di Milano del Parlamento europeo, in collaborazione con la Presidenza della Regione e l’Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, e Politiche nazionali per la montagna - Europe Direct Vallée d’Aoste, e organizzata dal Gruppo editoriale Netweek – è su invito.

Coloro che sono interessati a seguire i lavori on line, possono accedere, previa registrazione, al link seguente:

