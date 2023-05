IX° TROFEO REGIONALE DI DAMA FIDAS “PAOLO COSTABILE”

La FIDAS valdostana ringrazia la Famiglia Costabile e in particolare la vedova Mariangela Sgrò, rappresentante dell’omonimo gruppo dei donatori di sangue Fidas Media Valle, per aver accettato la proposta di intitolare al generoso marito, indimenticabile padre e poliziotto, deceduto nel 2000, il trofeo di dama.

“L’iniziativa - commenta Giuseppe Grassi presidente dei Donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta, “ è l’ennesima occasione per ricordare la figura di Paolo Costabile e continuare a diffondere la cultura del dono anonimo, periodico, associato e gratuito del sangue e dei suoi componenti incoraggiando lo stare insieme, stili di vita corretti, momenti di aggregazione sani e senza sballo, l’amicizia e la solidarietà. L’iscrizione è aperta a tutti ed è obbligatoria e gratuita. Gli interessati, possono gratuitamente aderire facendo pervenite entro l’1 giugno 2023 la propria iscrizione telefonando al 338/7925709 oppure attraverso il sito internet www.fidasvda.it, con wathapp o attraverso le piattaforme online Facebook, Twitter, Instagram e Linkedln.

Il Direttivo valdostano dei Donatori di sangue valdostani della FIDAS ringrazia la Fondazione l’Abbraccio e la Coordinatrice dell’Istituto Genny Magro per aver offerto ospitalità all’evento e ringrazia Paolo Faleo (nella foto), Donatore di sangue FIDAS, ex Campione Italiano di Dama e presidente del Circolo Damistico di Aosta per la encomiabile collaborazione. A tutti gli iscritti, prima dell’inizio degli incontri sarà consegnato e illustrato il regolamento del trofeo. Durante il pomeriggio sarà allestito un momento di ristoro per i partecipanti e saranno premiati i primi tre classificati e rilasciati attestati di partecipazione per tutti i partecipanti.