Gran finale per The First Thursday con il futuro sostenibile dell’energia

Volge al termine il secondo ciclo di The First Thursday, con il terzo appuntamento dedicato all’Energia e le prospettive di un futuro possibile e sostenibile. Il gran finale sarà in Cittadella dei Giovani giovedì 1° giugno.

Il libro al centro del Day Book mattutino sarà W la CO2 (Il Mulino edizioni) di Gianfranco Pacchioni, chimico e ricercatore, membro, tra le altre, dell’Accademia Nazionale dei Lincei: un libro che cerca di andare al di là del noto problema delle emissioni di anidride carbonica cercando invece delle soluzioni che passano da un suo riutilizzo come materia prima per la produzione di combustibili puliti e sostenibili. Insieme all’autore interverranno Marta Galvagno di Arpa VDA, Alma Rodriquens di Enval Srl, e l’influencer Alice Pomiato.

Il pomeriggio sarà dedicato alle comunità energetiche come opportunità di sviluppo, partendo dal case history di Gagliano Aterno, comune in provincia de L’Aquila che sarà tra i primi in Italia ad ottenere il riconoscimento di comunità energetica. Più di mille abitanti sessant’anni fa, oggi la popolazione è ridotta a più o meno duecento persone che però hanno intrapreso un grande lavoro di ricostruzione pubblica attraverso lo strumento dell’appalto partecipato, un progetto che ha richiamato giovani studiosi di energie rinnovabili a vivere in quel territorio che, in via di spopolamento anche a causa del sisma, sta rinascendo proprio dalle rinnovabili.

Per parlarne, dopo la proiezione del documentario “Vivere la Montagna” di Luic, sarà presente in collegamento Raffaele Spadano, referente del progetto Montagne in Movimento, gruppo di ricerca e azione affiliato all'Università della Valle d'Aosta che lavora su tutto il territorio nazionale con progetti di antropologia applicata e partecipativa, occupandosi di decremento demografico e neo-popolamento di paesi di montagna ma anche di welfare di comunità, servizi di cura e analisi di metodologie, reti e strategie per la costituzione di comunità energetiche. Insieme a lui saranno presenti il dott. Giuseppe Barbiero, Docente di Biologia e di Ecopsicologia e direttore del Groupe de Recherche en Education à l’Environnement et à la Nature e del Laboratorio di Ecologia Affettiva (GREEN LEAF) all’Università della Valle d’Aosta, ed Eleonora Cerva, Open Innovation di CVA. Il progetto e la storia di Gagliano Aterno saranno quindi lo spunto per parlare delle Comunità energetiche, di cosa sono, di come si svilupperanno e di come un grande player come CVA si sta muovendo anche in questo senso.

Al termine dei lavori il consueto aperitivo a cura dell’Unione Regionale Cuochi VDA curato dalle chef Irene Berriat e Cristina Pietrosanti con i vini di Cave Gargantua.

Per partecipare agli eventi è consigliabile la prenotazione, che può essere effettuata al seguente link per il Day Book: https://forms.gle/BHADbFgY1DNgZLdr5 e a questo per l’appuntamento del pomeriggio: https://forms.gle/TKkkk8GLwXyJ5KHf7

L’appuntamento pomeridiano di The First Thursday verrà trasmesso in diretta streaming su Aostasera.it e sui canali social di Cittadella dei Giovani.