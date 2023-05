Il Celva in Assemblea

Martedì 23 maggio si è riunita l’Assemblea del CPEL: all’ordine del giorno l’espressione di 6 pareri su proposte di legge e deliberazioni della Giunta regionale e tre incontri con Assessori regionali per approfondimenti in merito a specifiche tematiche di competenza.

L’Assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Carlo Marzi, è intervenuto per illustrare l’emendamento al Piano regionale per la salute e il benessere sociale (PSBS) 2022-2025 che, in un’ottica di collaborazione tra Regione e Enti Locali, accoglie le osservazioni formulate dall’Assemblea del CPEL in sede di espressione del parere sul PSBS.

L’Assessore ha poi presentato il disegno di legge regionale n. 103, recante modificazioni alla legge regionale 23/2010 (testo unico in materia di interventi economici, di sostegno e promozione sociale). L’Assemblea si è espressa in merito con un parere positivo.

L’Assemblea si è in seguito confrontata sui diversi provvedimenti all’ordine del giorno, ai fini dell’espressione dei pareri. In particolare, sono state esaminate le proposte di deliberazione della Giunta regionale concernenti l’approvazione per l’anno 2023 del Piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia (parere positivo) e l’approvazione degli importi delle modalità di erogazione dei finanziamenti regionali per l‘anno 2023 e modifica delle direttive agli Enti gestori dei servizi per anziani e inabili (parere positivo).

Il Presidente Alex Micheletto ha informato l’Assemblea circa l’imminente attivazione di una iniziativa di solidarietà condivisa con l’Amministrazione regionale e finalizzata a raccogliere fondi da destinare al sostegno della popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione dei giorni scorsi, attraverso il finanziamento di interventi puntuali e concreti, da individuare collegialmente.

Successivamente, è intervenuto l’Assessore regionale al Turismo, sport, commercio e trasporti, Giulio Grosjacques, per l’illustrazione all’Assemblea – ai sensi della normativa regionale vigente - dei contenuti della deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto l’approvazione dei requisiti obbligatori per la classificazione di alberghi, RTA e alberghi diffusi.

Infine, l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, ha presentato ai rappresentanti degli Enti Locali valdostani la bozza del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) 2030, lo strumento di pianificazione energetica del territorio regionale.