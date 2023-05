Les Jeudis du Conservatoire - 25 maggio 2023

Settimo appuntamento con la rassegna Les Jeudis du Conservatoire, giovedì 25 maggio, con l’esibizione di Massimiliano Colletto e Mauro Chabloz (clarinetti) ed Erica Pompignan (pianoforte). Alle 20.30, all’Auditorium Renato Callisto Arnod, il concerto “Il clarinetto attraverso i secoli”.

I brani scelti propongono all’ascoltatore un percorso musicale che spazia dal romanticismo all’età contemporanea, mettendo in luce i diversi stili con cui alcuni tra i principali autori hanno composto musica originale per clarinetto, rimarcandone le atmosfere dei tempi e dei luoghi in cui hanno vissuto.

Programma

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Konzerstück per due clarinetti in Sib e pianoforte in Re minore op. 114

I. Presto

II. Andante

III. Allegro grazioso

Francis Poulenc (1899-1963)

Sonata per due clarinetti (Sib e La), FP 7 (1918)

I. Presto

II. Andante

III. Vif

Joseph Horovitz (1926-2022)

Sonatina per clarinetto e pianoforte (1981)

I. Allegro calmato

II. Lento, quasi andante

III. Con brio

Oscar Navarro (1981)

Concerto n° 1 per clarinetto e pianoforte (2006)

Moderato, Cadenza, Allegretto, Andante, Allegro, Jazz Time, Prestissimo e Misterioso