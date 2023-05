I tre Lions Club valdostani (Aosta Host, Aosta Mont Blanc e Cervino) e il Lions Club Ivrea uniscono le forze per una importante iniziativa di raccolta fondi a favore dell’oncologia pediatrica.

L’evento è in programma al Centro Congressi del Grand Hotel Billia di Saint-Vincent, lunedì 29 maggio, alle ore 21. Walter Rolfo, ingegnere, psicologo, professore universitario, autore, conduttore e produttore televisivo di Rai, Mediaset e Sky e appassionato di illusionismo, porterà sul palco lo spettacolo “L’Arte di realizzare l’impossibile”, un affascinante viaggio alla scoperta della mente, un grande “one man show” per imparare ad essere felici.

L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla creazione di una Biobanca Oncologica Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, finalizzata alla raccolta, conservazione e distribuzione di materiale biologico umano e delle informazioni ad esso collegate.

A tutte le persone che parteciperanno sarà offerto un aperitivo, servito a partire dalle ore 19.30 nel foyer del Centro Congressi del Grand Hotel Billia. Per motivi organizzativi, si richiede di inviare una prenotazione con un messaggio WA al numero 342 5482185 o con un’email all’indirizzo eventomaggio@gmail.com.

I Lions ringraziano la Banca BCC Valdostana, che ha generosamente contribuito alla realizzazione della serata, e tutti gli sponsor che hanno offerto il loro prezioso sostegno: il Grand Hotel Billia, MaSe Costruzioni. Calor Snc, Impresa Vercellin, EdilAosta, Alpi Scavi, F.I.m.El. Ceab Compagnia Energetica Alto Buthier, Nex Impianti Elettrici, Klaudio di Boschetti Claudio.

«Attraverso i Lions International, la Banca BCC Valdostana ha modo di contribuire ad una iniziativa molto importante per tutta la comunità valdostana, l’occasione di dare un segnale forte di presenza sul territorio e di testimonianza del valore del dono, in questo caso a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino al quale, potenzialmente, i fanciulli valdostani si possono rivolgere» dichiara il Direttore Generale, dottor Fabio Bolzoni.

I Club organizzatori confidano in una folta partecipazione «si tratta di una bella occasione per trasmettere il vero senso del codice dell’etica lionistica, che ci sprona a dare il nostro contributo per cercare di migliorare il mondo attraverso la solidarietà, e per mettere in pratica il nostro motto We serve!».