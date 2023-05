VOX POPULI: Chatrian 'C’est la force de notre Statut Spécial que nous devons savoir utiliser à 100%'

Chers amis

En tant que représentant d’Alliance Valdôtaine j’ai le privilège de porter le message de notre mouvement à cette rencontre, que nous avons contribué à organiser, convaincus de la nécessité de renforcer le dialogue entre les forces politiques qui se réfèrent aux valeurs de l’autonomie.

Dialogue qui n’est pas d’aujourd’hui, mais qui a caractérisé de manière profitable l’action administrative régionale depuis l’automne 2018 jusqu’à nos jours, en passant par la période de la pandémie, qui a rendu encore plus évidente la nécessité de faire front commun face à la gravité de la situation et en passant également par les dernières élections politiques, dont le résultat, malgré certaines défaillances, a démontré la validité du projet de recomposition et l’appréciation manifeste de la part d’un grand nombre d’électeurs.

Cette date fortement symbolique du 18 mai est donc pour nous une étape presque naturelle au sein d’un parcours que nous considérons prioritaire et incontournable, si nous voulons que notre Région puisse retrouver la stabilité politique - qui a fait défaut dans les dernières législatures - mais qui est nécessaire pour continuer une tradition d’autogouvernement qui a permis à la Vallée d’Aoste de faire des choix importants, fondés sur la connaissance du territoire et adaptés aux exigences particulières de notre communauté.

Sur la base d’une maturité politique nouvelle, conquise à cher prix ; au prix des scissions et des divisions qui ont déchiré le tissu valdôtain, l’aire autonomiste doit aujourd’hui avoir la capacité de faire trésor du passé, de ce qui a marché et de ce qui n’a pas marché, pour recoudre et retrouver la cohésion nécessaire.



L’action administrative doit se fonder et se nourrir des idées qui sont le fruit d’un débat politique sain, participé, qui est à l’écoute des citoyens, qui est à coté de la communauté et qui est loin des personnalismes. Et c’est à nous tous, ensemble, de recueillir cette exigence, ce défi politique.

Le développement économique durable, la gestion attentive du territoire, notre richesse première, la santé publique, un système éducatif universel et de qualité, la valorisation de la culture et des langues. J’ai voulu mettre l’accent sur ces enjeux majeurs où nos compétences législatives nous donnent la possibilité d’intervenir en nous assumant toute responsabilité.

C’est la force de notre Statut Spécial que nous devons savoir utiliser à 100% !



Grazie al nostro radicamento, facendo della buona politica, insieme, dobbiamo e possiamo essere veramente l’alternativa al centralismo dilagante, che non riconosce le specificità e si chiude su posizioni preconcette, facendoci tornare indietro nel tempo.



Noi vogliamo andare avanti e soprattutto guardare avanti, il passato ci serva da lezione per fare meglio, per costruire un movimento unitario che diventi punto di riferimento, che sappia raccogliere donne, uomini e idee, valorizzando tutti con spirito di sussidiarietà, dandosi regole giuste e modalità di partecipazione adeguate.

Questo è il compito che ci aspetta e l’impegno che dobbiamo assumerci oggi, tutti insieme, da qui al mese di novembre. Courage. Le feu couve encore sous la cendre.