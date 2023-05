Aosta: A scuola di compostaggio

Il rifiuto umido organico è la componente più importante dei rifiuti: rappresenta circa un terzo della quantità totale dei rifiuti che vengono prodotti. Recuperarlo, permette la sua trasformazione in compost, un particolare terriccio fertilizzante naturale molto utile in agricoltura, nel giardinaggio e nel florivivaismo.

Compostare il rifiuto umido organico fa sì che si auto-smaltisca in proprio la frazione organica, piuttosto che conferirla al servizio pubblico.

I vantaggi sono anche di natura economica, attraverso la riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti. I partecipanti al corso riceveranno in omaggio una compostiera in comodato d’uso gratuito, realizzata in materiale riciclato e riciclabile al 100%.

Per aderire all’iniziativa è necessario prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica direzione@quendoz.it con i dati dell’intestatario della bolletta, indirizzo, utenza e numero di telefono oppure chiamando il numero verde 800-778797 ovvero compilando il modulo di iscrizione disponibile all’indirizzo http://ow.ly/htrZ50OswG7.