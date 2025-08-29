Il mio impegno per Aosta. Ora, in un modo nuovo

Raffaele Rocco ha deciso di mettere la sua lunga esperienza amministrativa al servizio della città di Aosta in una nuova veste: quella di candidato sindaco. Dopo 35 anni trascorsi negli uffici e nei cantieri della pubblica amministrazione, l’ingegnere, sostenuto da una vasta coalizione che unisce Pd (con +Aosta e Psi), Union Valdôtaine, Pour l’Autonomie, Stella Alpina-Rassemblement Valdôtain e Rev, ha annunciato la sua discesa in campo, affiancato da Valeria Fadda candidata vice sindaca.

“Ogni mio giorno è stato dedicato alla pubblica amministrazione – scrive Rocco –. Come ingegnere e come dirigente, ho messo le mie competenze e la mia energia al servizio della nostra comunità, cercando soluzioni concrete per problemi reali. Chi mi conosce sa che l’ho sempre fatto con la massima dedizione e con un principio fondamentale: il lavoro di squadra”.

Il candidato rivendica la propria impostazione di neutralità nel ruolo tecnico, ma sottolinea come la pensione gli offra oggi la libertà di scegliere una nuova strada: “Per tutta la mia carriera ho agito con la necessaria imparzialità che un dirigente pubblico deve avere per essere credibile e autorevole. Un ruolo di servizio richiede neutralità. Oggi, però, sento che questo percorso può e deve continuare, ma in una forma nuova: la politica, con la chiarezza e la trasparenza di un impegno esplicito”.

Rocco rifiuta le facili scorciatoie della retorica e promette un approccio pragmatico: “Non veniamo a promettervi soluzioni magiche. Non abbiamo la presunzione di poter risolvere tutto dall’oggi al domani. Il nostro patto con voi è fondato su tre pilastri: ascoltare, decidere e fare”.

Un linguaggio semplice ma determinato, che mette al centro l’idea di una candidatura non per ambizione personale, bensì per servizio alla comunità: “La nostra non è una candidatura per il potere, ma una candidatura di servizio. Vogliamo impegnarci per costruire insieme una Aosta nuova, una città che funzioni, che includa e che guardi avanti con fiducia”.

Accanto a lui ci sarà Valeria Fadda, presentata come una professionista capace e stimata, con cui Rocco dichiara di condividere pienamente visione e metodo: “Insieme formiamo una squadra”.

Un inizio di percorso che lo stesso candidato definisce come un cammino collettivo: “Spero di percorrerlo insieme a voi”, scrive in chiusura del suo messaggio ai cittadini.