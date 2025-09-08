Aosta: L’autunno inizia con la Sem: dal 16 al 22 settembre la 24/a settimana europea sul tema “Mobilità per tutti”

Dal 16 al 22 settembre Aosta si muove a ritmo europeo. Torna infatti la Settimana Europea della Mobilità (SEM), giunta alla 24ª edizione, che quest’anno ha come tema centrale la “Mobilità per tutti”. L’iniziativa punta a garantire accessibilità equa ai trasporti sostenibili, indipendentemente da reddito, posizione, genere o abilità.

“È il messaggio più importante che possiamo lanciare oggi – spiega, Natale Dodaro, presidente di FIAB Aosta à Vélo –: la mobilità non può essere un privilegio, ma un diritto. Bicicletta, piedi, trasporto pubblico devono essere alla portata di tutti. Altrimenti, la povertà dei trasporti continuerà a escludere troppe persone”.

Il calendario è ricco. Domenica 14 settembre si parte con la giornata senz’auto “Aspettando la SEM”, in concomitanza con “Sport in Piazza” e la chiusura al traffico della zona dell’Arco d’Augusto. Martedì 16 spazio a “Alla scoperta dei quartieri”, con pedibus e bicibus per gli studenti del Cogne e del Ramires. Giovedì 18 il tema sarà l’urbanismo tattico in via Chavanne, seguito da un laboratorio sulla rete ciclabile cittadina e dalla tavola rotonda “La rivoluzione silenziosa. I mille benefici della bicicletta”.

“Per noi la bicicletta non è solo un mezzo ecologico, ma un vero strumento di inclusione sociale – sottolinea ancora FIAB –. Muoversi in bici significa risparmiare, migliorare la salute, ridurre l’inquinamento e, soprattutto, restituire spazi urbani alle persone. Aosta, con la rete ‘Vélo c’è’, ha fatto passi avanti, ma dobbiamo renderla sempre più capillare”.

Venerdì 19 settembre toccherà a “Bike to work day”: Comune, Regione e Ausl inviteranno i dipendenti a raggiungere il posto di lavoro pedalando. “Questa iniziativa dimostra che scegliere la bici non è solo uno slogan, ma un vantaggio concreto in termini di tempo, salute e costi”, commenta il presidente di FIAB.

Il programma prosegue con gli eventi culturali di “Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste”, tra cui la “Passeggiata con il direttore” al Mega Museo sabato 20 settembre e la pedalata “In sella... inizia il turno alla Cogne” domenica 21, un percorso tra memoria storica e rigenerazione urbana.

Dal Comune arriva la sottolineatura politica: “Siamo convinti che la mobilità dolce debba diventare il cuore di una città sostenibile – dichiara l’assessore alla Mobilità, Loris Sartore–. Stiamo investendo nel trasporto pubblico gratuito con la Navetta Verde e puntiamo sul PUMS e sul PGTU per cambiare le abitudini dei cittadini”.

“La SEM è un momento di festa, ma anche di riflessione – conclude il presidente FIAB –. Dimostra che un’altra città è possibile: meno auto, più spazi per pedoni e ciclisti, più salute e meno smog. Aosta può davvero diventare un laboratorio di mobilità sostenibile, se tutti facciamo la nostra parte”.

Il programma completo e i dettagli degli eventi sono disponibili sul sito communete.it/sem2025.