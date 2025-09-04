Tra pragmatismo e futuro: Nuti passa il testimone a Rocco e Fadda

Se la politica fosse un rodeo, Gianni Nuti sarebbe il cavaliere che lascia il ring tra applausi e qualche fischio: disarcionato, sì, ma senza mai perdere la visione né la calma. Così ha aperto il suo intervento alla presentazione della coalizione PD, +Aosta, Partito Socialista, Pour l’Autonomie, Union Valdôtaine, Stella Alpina, Rassemblement Valdôtain e la lista civica Rev, che candida Raffaele Rocco a sindaco e Valeria Fadd a vice sindaca.

«Chères amies, chers amis…», ha esordito Nuti, salutando la numerosa platea. La metafora del cavallo in corsa ha accompagnato il discorso: la città è in trasformazione, e chi subentra dovrà continuare a montare quel cavallo, senza fermarsi né illudersi di cambiare il mondo con pugni sul tavolo. «Ogni organismo vivente evolve: se no muore», ha ammonito, sottolineando come il progresso pragmatico della sua giunta abbia reso Aosta più libera nei diritti e più aperta alle opportunità di autorealizzazione.

Il messaggio è chiaro: il male della politica non è solo ideologia o disorganizzazione, ma il narcisismo patologico che contamina chi governa, creando illusioni, capri espiatori e divisioni tra cittadini. Ecco perché Nuti ha scelto di lasciare il testimone a due persone «non contaminate da questo virus egotico», competenti e motivate, capaci di consolidare le buone pratiche e sviluppare ulteriormente la città.

Durante il suo intervento, il quasi ex sindaco ha puntato il dito contro chi alimenta la «narrazione grigia» di Aosta come realtà degradata, proponendo invece una visione felice e concreta, da diffondere tra cittadini e turisti. Con un pragmatismo che ha caratterizzato tutta la sua esperienza, Nuti ha ricordato come la politica vincente non sia quella urlata, ma quella che migliora ciò che già funziona e tutela le persone senza alimentare odio o divisioni.

La coalizione che sostiene Rocco e Fadd si presenta dunque come erede del pragmatismo nutiano, con l’obiettivo di consolidare la trasformazione in corso e contrastare i venditori di fumo. Tra i banchi del PD e dei partiti alleati, l’atmosfera era carica di entusiasmo ma anche di consapevolezza: la sfida elettorale sarà dura, ma il messaggio del sindaco uscente è netto: Aosta ha bisogno di continuità, visione e saggezza, non di protagonismi e narcisismi.

Con un commiato che mescola leggerezza e avvertimento, Nuti ha salutato la città: «Viva Aosta, Viva la Valle d’Aosta e Viva la Democrazia». Parole che non suonano come nostalgia, ma come promessa: la città non è di chi urla più forte, ma di chi sa governare con intelligenza, passione e responsabilità.