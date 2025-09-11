Restituiti i luoghi della memoria: riaperti i campi del cimitero urbano di Aosta

Un cimitero è come un libro di pietra: ogni tomba è una pagina che custodisce la memoria collettiva di una comunità. Dopo quattro mesi di chiusura forzata, da martedì 10 settembre i campi B6, B7, B8 e B10 del cimitero urbano di Aosta sono nuovamente accessibili al pubblico.

La chiusura, decisa lo scorso 16 maggio, si era resa necessaria a seguito di rilevazioni che avevano evidenziato potenziali distacchi di porzioni di solaio, con conseguente rischio per i visitatori. Per questo APS, società che gestisce i servizi cimiteriali, ha attivato una procedura di somma urgenza, ottenendo l’autorizzazione preliminare della Soprintendenza ai Beni culturali per garantire interventi rapidi e rispettosi del patrimonio storico.

Il presidente di APS Spa e il Sindaco hanno sottolineato come la riapertura rappresenti un atto di responsabilità e attenzione verso i cittadini: “Restituiamo un luogo di memoria in condizioni di piena sicurezza, rispettando i tempi annunciati e le prescrizioni tecniche”. Non è mancato un ringraziamento alla Soprintendenza per la collaborazione e alla cittadinanza per la pazienza dimostrata.

Così, tra mura antiche e silenzi che parlano, i campi del cimitero tornano a essere ciò che sono sempre stati: giardini della memoria, da custodire e attraversare con rispetto.