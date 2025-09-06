San Grato in piazza: tra colori, profumi e creatività artigiana

Domenica 7 settembre, in occasione della festa di San Grato, patrono della diocesi e della città di Aosta, piazza Chanoux si trasforma in un vivace e colorato scenario di tradizione, artigianato e allegria. Come da consuetudine, l’Amministrazione comunale organizza la mostra-mercato “Le Grenier en Place”, giunta alla sua 24ª edizione, riservata a hobbisti e venditori non professionali.

L’iniziativa, in calendario dalle 9 alle 20 sotto i portici del Municipio, è diventata un appuntamento fisso per cittadini e turisti che vogliono scoprire oggetti unici e curiosità della Valle d’Aosta. Quest’anno partecipano 22 espositori che proporranno articoli scelti con cura: dal antiquariato e oggetti usati a libri e stampe antiche, dai quadri e decorazioni artistiche a piante e fiori. Non mancheranno inoltre pizzi, ricami, lavorazioni a maglia e candele artigianali, insieme a composizioni di fiori secchi e oggetti decorati con tecniche di découpage, kraft e patchwork. Per i collezionisti, ci saranno numismatica e oggetti da collezione, oltre a bigiotteria e creazioni artigianali realizzate con materiali diversi come legno, ferro e cuoio.

L’evento non è solo una vetrina per la manualità e l’ingegno, ma un’occasione per respirare l’atmosfera della festa patronale, con la città animata dai colori, dai profumi e dalla curiosità dei passanti. In mezzo alle bancarelle, il richiamo religioso è sempre presente: la mostra si svolge nel giorno dedicato a San Grato, ricordando la devozione dei valdostani verso il loro patrono, la storia della diocesi e il senso di comunità che unisce religione e tradizione popolare.

Passeggiando tra le bancarelle, tra una chiacchiera con l’espositore e la scoperta di un oggetto unico, il visitatore può immergersi in un mondo di storia e creatività, dove l’arte del passato incontra l’energia dei nuovi talenti locali. Una domenica da vivere con leggerezza, ma anche con il pensiero rivolto a San Grato, custode della città e simbolo di fede e continuità per la Valle d’Aosta.