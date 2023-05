Le défi de l’avenir. Ensemble

Soixante-quinze ans après la naissance du Statut, la Vallée d’Aosteconserve intactes les raisons de l’Autonomie spéciale : une autonomiequi ne doit pas seulement être défendue, mais qui doit être renforcéedans le sillon d’une histoire centenaire et de son enracinementcontemporain. Cette action peut être soutenue uniquement par la présence crucialed’une force politique soudée et unitaire, capable de dépasserintelligemment les divisions du passé à travers des règles partagées,qui permettent la coexistence civile dans une maison commune.

Le monde qui se transforme touche également notre destin en Valléed’Aoste. Il est de plus en plus nécessaire de rallumer la consciencepolitique du peuple valdôtain : une condition forte pour conteret décider, en soutenant nos raisons dans toute institution.Les défis à relever sont importants.Le développement technologique change nos vies à travers le web,l’intelligence artificielle, les biotechnologies. Les changements de notresociété nous proposent un vieillissement croissant de la population,avec une baisse démographique et la nécessité de gérer avec attentionles flux migratoires.Les changements climatiques ont des conséquences évidentes surles territoires et sur l’activité humaine.

La culture valdôtaine se modifieégalement : il est nécessaire de sauvegarder les langues historiqueset les traditions, atouts importants pour maintenir notre identitéen tant que peuple alpin.L’économie doit se développer et se différencier en respectant undéveloppement durable, parce que c’est à travers notre richesse quenous créons les ressources nécessaires pour garantir la qualité de la vieet le niveau des services publics.

Parcours vers la recomposition de l’aire autonomiste valdôtaine

Le défi politique est dans la cohésion sociale, dont l’aire autonomistedoit être garante : son rôle est de protagoniste, avec des choixqui passent à travers les différents niveaux de participationdémocratique et qui s’incarnent dans notre spécial système juridique.

Ce chemin trouve sa perspective dans l’intégration européenneet dans le renforcement de nos liens avec les voisins valaisanset savoyards. C’est le moment de se relier avec les autre Autonomies spécialeset avec les minorités linguistiques de toute l’Europe, pour proposerle Fédéralisme en tant qu’antidote contre tout totalitarisme. C’est pour cela que nous nous rencontrons ici, à cette date symbolique,unis dans la recherche d’un parcours commun pour notre Valléeet pour son avenir.

Les intervenants à la rencontre ont partagé le désir de démarrerun parcours commun pour vérifier la possibilité de recomposerl’aire autonomiste.Un parcours qui ne signifie pas effacer les années récentes,où la passion politique a porté à une fragmentationqui a profondément marqué les émotions et les actionsde plusieurs Valdôtains : mais le moment est venu pour relancerune forte entente entre des personnes qui partagent des idéaux liésà l’autogouvernement, à l’importance du territoire, à la responsabilitédu futur de la Vallée d’Aoste.

Les différents mouvements créeront des occasions de se retrouver,à l’intérieur de chaque groupe et en tant que collectif, pour discuterdes résultats de la rencontre.18 mai2023Parcours versla recompositionde l’aire autonomistevaldôtaine. Profitant de l’absence de périodes électorales, les mouvementsse réuniront pour partager des règles pour reconstituer un dialoguecommun, où les différences soient le potentiel pour permettreà la Vallée d’Aoste d’aborder son avenir en tant que protagoniste.Les intervenants invitent enfin les Mouvements à concrétiser,au plus tôt, ce parcours.