18 mai, anniversaire de la mort d’Émile Chanoux

Nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire d’un des événements qui ont le plus fortement marqué l’histoire contemporaine de notre région. En dehors de toute connotation politique que l’on peut attribuer à cette date, rappeler la figure d’Émile Chanoux est une manière de perpétuer la pensée et l’action d’un Valdôtain, qui voulait pour sa terre natale un avenir à l’enseigne de la croissance culturelle, économique et institutionnelle ». C’est par ces mots que le Président de la Région Renzo Testolin marque le 18 mai, date de la mort d’Émile Chanoux.

« Européiste avant l’heure, précurseur du fédéralisme, avocat inconditionnel de la liberté et partisan de l’autonomie de la Vallée d’Aoste - poursuit Testolin - Chanoux a élaboré sa pensée sur la base de la petite communauté de Rovenaud, dans le Valsavarenche, où le partage et la solidarité étaient et devaient être quotidiens, pour surmonter les difficultés inhérentes à la vie dans un village de montagne. Et il a su dégager de cette réalité alpine les principes qui caractérisent la culture valdôtaine. À l’époque, cette culture était liée à une économie qui demandait des sacrifices, mais qui enseignait aussi que l’on pouvait croire en un avenir meilleur pour tous et l’imaginer en étant conscients que notre territoire et notre environnement, et notre patrimoine hydrique, surtout étaient - et demeurent - notre richesse, tout comme Chanoux l’a rappelé à plusieurs reprises dans ses écrits.

Et c’est aussi pour cette raison que l’héritage de Chanoux est important : il était à la fois un homme de son temps, aux profondes convictions et fortement engagé dans les combats de son époque, mais aussi un homme dont la pensée s’étendait au-delà des montagnes qui l’entouraient. Dans une période historique et tragique, il a su se faire l’interprète de l’avant-garde des idéaux européistes et théoriser l’union de peuples.

Pour paraphraser une célèbre affirmation dont il est l’auteur, je crois qu’aujourd’hui, l’on peut véritablement considérer que “Il y a des hommes qui sont comme des flambeaux” et qu’il faut regarder dans la direction de la lumière qu’ils projettent