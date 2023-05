"Eptagono 2023 - Sidera", a Gressan in scena il grandde spettacolo

Musica, Teatro, Profezie elettroniche, Cinema, Laboratori, Astronomia, Filosofia. Tutto questo e molto altro ancora vuole essere Sidera, l’edizione 2023 della rassegna culturale Eptagono, ideata e organizzata dalla compagnia “Replicante teatro in stretta sinergia dal Comune di Gressan e con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta.

“Eptagono è una rassegna che intende indagare da più angolature un tema: se nei due anni precedenti ci siamo rivolti all’acqua (il suo regno) e alle piante (la loro scelta evolutiva), per questa III edizione abbiamo scelto il cielo… le stelle, in realtà, che - per il cielo - sono tutte belle uguali! Proponiamo un viaggio sprofondato tra il visibile e l’invisibile, tra il sopra e il sotto, l’alto e il basso, tra due abissi affinché l’uno possa diventare il propulsore dell’altro per giungere al visibile PER l’invisibile” ha sottolineato Andrea Damarco direttore artistico di Replicante Teatro durante la presentazione della rassegna che si è svolta a Maison Gargantua, a Gressan, lo spazio rinnovato attorno a cui ruota tutta la manifestazione.

"Sidera è un tema che trova un particolare riscontro in una regione come la Valle d'Aosta che vanta un cielo ricco di stelle e che nella sua cultura contadina è sempre stata abituata a leggere i segni del cielo. Questa rassegna ha il pregio di farci guardare all'insù e al contempo di farci riflettere, invitandoci a scoprire l'universo partendo dal territorio" ha detto il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin.

“Con questa rassegna giunta alla terza edizione prosegue la voglia di fare di Maison Gargantua il centro culturale del nostro comune. Con la creazione del museo etnografico prima e l’allestimento della sala eptagonale per conferenze e spettacoli questa amministrazione conferma la volontà e l’intenzione di valorizzare questo vecchio borgo di Gressan” ha dichiarato Michel Martinet, sindaco di Gressan.

“Era importante per noi creare un evento che mettesse radici sul territorio, che creasse continuità. Rimane in noi la convinzione che fare cultura significa creare spazi di aggregazione e di circolazione del pensiero e mettere persone a conoscenza di contenuti, di esperienze, di idee e di sensazioni è il nostro modo per far crescere la comunità. Avere tolleranza non è solo accettare che un altro possa pensare diversamente da me, ma sapere che l'altro è a conoscenza di una parte di verità che a me sfugge. Dunque fare cultura, mettere in comunicazione forme di pensiero diverse significa per noi costruire un mondo tollerante, appunto, che non smette di interrogarsi, di cercare, che non si barrica dietro false certezze e comode risposte. Un piccolo mondo, il nostro, che cambia nella direzione della consapevolezza” ha evidenziato Elisabetta Dugros, Assessora alla cultura ed istruzione del Comune di Gressan.

Per 5 giornate - domenica 21 maggio, martedì 23, giovedì 25, sabato 27 e domenica 28 maggio – si susseguiranno dialoghi, workshop performativi, spettacoli, incontri con le scuole, film, riflessioni, concerti e laboratori esperienziali in un’atmosfera che lascerà posto anche a momenti conviviali e di incontro e scambio.

Il Programma

Sidera prenderà il via domenica 21 maggio alle 18.30 nell’Espace Heptagon di Maison Gargantua con Roberto Manfredini, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche Università di Ferrara in dialogo con Cesare Marguerettaz. Un breve viaggio nel mondo dei ritmi biologici e della cronobiologia soffermandosi, in particolare, sull’influenza del cielo e della luce sulla vita degli uomini.

Al termine dell’incontro è previsto un’apericena di ouverture della terza rassegna.

Martedì 23 maggio, alle 21, sempre a Maison Gargantua, si darà spazio alla tecnologia, con il workshop performativo a cura di Riccardo Mantelli dal titolo “Le risonanze celestiali”.

La sera di giovedì 25 maggio andrà in scena lo spettacolo “Le pecore della Luna” proposto dal LabPerm, il Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore di Domenico Castaldo, compagnia teatrale di Torino.

Il fine settimana del 27 e 28 maggio sarà poi denso di eventi articolati su buona parte delle giornate. Il sabato mattina alle 10 la sala Polivalente di Gressan ospiterà “Il diritto alle stelle, un incontro/laboratorio condotto da Andrea Bernagozzi dell’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta dedicato agli studenti delle scuole media di Charvensod.

La sera, alle 21, al Teatro di paglia è in programma la proiezione del film “The Misfits” di John Huston, avvalorato dalle pubbliche riflessioni a cura di Alexine Dayné dal titolo: “Lo Star System genera angeli cadenti”.

La rassegna Sidera si chiude domenica 28 maggio con il laboratorio esperienziale condotto da Enrica Salice “Come in alto così in basso – corrispondenze circolari” che si svolgerà lungo tutta la giornata tra gli spazi de l’Espace Heptagon di Maison Gargantua e il concerto finale alle 21 “E tornammo a risentir le stelle” del MIRUM MUSICIS ENSEMBLE, con Luca Taccardi (viola da gamba) ed Eva Carazzolo (clavicembalo), arricchito dalle riflessioni di Enrico Montrosset e di Paolo Salomone.

La partecipazione a tutti i laboratori e agli spettacoli è gratuita, ma tenuto conto dei posti e della capienza limitata è necessario prenotare obbligatoriamente al 333.6745461. Per l’appuntamento serale al Teatro di Paglia è previsto un servizio navetta con partenza dal piazzale antistante il Comune di Gressan.