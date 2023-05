Avviato esame disegno di legge che modifica gli interventi economici di sostegno e promozione sociale

La quinta Commissione "Servizi sociali", nella riunione di ieri mercoledì 17 maggio 2023, ha nominato il suo Presidente Andrea Padovani (FP-PD) quale relatore del disegno di legge che modifica il testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale (l.r. 23/2010).

Il testo, illustrato dall'Assessore alla sanità e politiche sociali, Carlo Marzi, si compone di 25 articoli ed è stato presentato dalla Giunta regionale il 28 aprile.

«La legge del 2010 necessita di una revisione profonda - specifica il Presidente della quinta Commissione, Andrea Padovani -: il testo è frutto di un grosso lavoro per attualizzare gli interventi a sostegno delle persone e delle famiglie con difficoltà, estendendoli alle nuove necessità e rendendoli più accessibili. La Commissione, nel suo percorso di esame del provvedimento, ha deliberato di audire le associazioni che si occupano di disabilità oltre che le rappresentanti delle assistenti sociali.»

Dando seguito ad un ordine del giorno collegato al DEFR 2023-2025, la Commissione ha anche sentito l'Assessore Marzi, accompagnato dal Direttore generale dell'USL Massimo Uberti, sul Piano di riorganizzazione della medicina del territorio.

«L'Assessore Marzi e il Direttore Uberti - dice il Presidente Padovani - hanno riferito che la settimana prossima l'Azienda USL incontrerà i rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale per definire le modalità organizzative delle aggregazioni funzionali territoriali sull'assistenza territoriale. L'Assessore ha anche ricordato come nei primi quattro mesi di applicazione degli accordi integrativi siglati a ottobre 2022 a favore dei comuni montani, siano stati aperti 11 nuovi ambulatori sul territorio regionale.»

Infine, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, in sede consultiva, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e FI, sul Piano di azione 2023 per la promozione e il sostegno dei servizi per la prima infanzia.

«Con questo atto - spiega il Presidente della Commissione - arrivano le modifiche attese da tempo dalle famiglie, dagli enti gestori e dalle Unités des communes. Dopo il parere della Commissione e del Consiglio permanente degli enti locali, la Giunta lo approverà in via definitiva.»