Consiglio regionale convocato per sessione europea e internazionale

Il Consiglio Valle è convocato mercoledì 24 e giovedì 25 maggio 2023, a partire dalle ore 9, in sessione europea e internazionale e, a seguire, in riunione ordinaria.

L'Assemblea aprirà i lavori in sessione europea e internazionale con la relazione sulle attività svolte dalla Regione nel 2022 per l'attuazione delle politiche promosse dall'Unione europea e in materia di rapporti internazionali.

L'adunanza ordinaria prevede l'esame di un ordine del giorno composto di 70 oggetti, di cui 21 rinviati da precedenti adunanze.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state presentate sedici interrogazioni di cui due del gruppo Forza Italia: con la prima si chiedono notizie sulla nomina del Presidente del CdA della Società autostrade valdostane mentre la seconda riguarda il contenimento dei costi del riscaldamento degli edifici pubblici e degli stabili gestiti dall'Azienda regionale edilizia residenziale.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato nove interrogazioni: mantenimento del servizio di convitto e collegio per gli studenti dell'Institut Agricole Régional; scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici dell'Azienda USL e della Regione; mappatura dello stato della rete telefonica nella Regione; manutenzione dell'immobile utilizzato dalla società Centrale Laitière Vallée d'Aoste da parte di Vallée d'Aoste Structure; operatività dell'App SVAP con geolocalizzazione per i fruitori del servizio di trasporto; riduzione dei volumi irrigui assentiti ai Consorzi di miglioramento fondiario in sede di rinnovo delle concessioni; attività propedeutiche all'ottenimento di fondi PNRR per l'assistenza sanitaria territoriale; situazione del servizio dei medici di famiglia per i residenti nel comune di Pont-Saint-Martin; interventi per sanare le irregolarità di compilazione sul sistema Sislo delle richieste di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per il 2022.

Sono cinque le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: interlocuzioni con CVA sui contenuti del nuovo Piano strategico; informazioni relative ai profili professionali B1, B2, C2 e D nel comparto unico e nell'Azienda USL; modifiche al progetto di ampliamento dell'ospedale Parini presentato in quinta Commissione consiliare; scarso decoro dell'accesso alla sede ASL di Verrès; numero pazienti selezionati per essere operati nell'ospedale di Sallanches e interventi effettuati.

Delle ventisei interpellanze che figurano all'ordine del giorno, cinque sono del gruppo Forza Italia: valutazioni sui dati del PIL regionale degli ultimi anni in rapporto alle aree territoriali del Nord d'Italia; intendimenti per evitare la crescita dei costi del servizio di conferimento rifiuti urbani presso il Centro di Brissogne; riqualificazione del quartiere Cogne e relative fonti di finanziamento; utilizzo del Palaindoor di Aosta da parte di società sportive e considerazioni sul soggetto gestore della struttura; campagne di sensibilizzazione degli operatori dell'informazione e dell'intermediazione turistica.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha proposto tredici interpellanze: scelte attuate con la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale dal 1° giugno 2023; misure di prevenzione per ridurre ulteriormente il numero di incidenti stradali sul territorio; rafforzamento della collaborazione con la Regione Piemonte in ambiti di comune interesse; insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria; promozione delle mele Golden Delicious e Renetta della Valle d'Aosta riconosciute come prodotti alimentari tradizionali; creazione di un centro unificato di ricerca scientifica previsto nel DEFR 2021-2023; mancato aggiornamento sul sito istituzionale della Regione dei report trimestrali dei controlli svolti sul servizio ferroviario; efficienza del servizio di esame per il conseguimento delle patenti per la guida di autobus; confronto con il Commissario straordinario nazionale o con la Cabina di regia per la crisi idrica; edificazione di un'opera pubblica nell'area sportivo-ricreativa di Villefranche di Quart per l'organizzazione della "Rencontre des émigrés 2023"; superamento delle problematiche collegate ai ritardi degli interventi di riqualificazione del quartiere Cogne; criticità sulla gestione del servizio di ristorazione per degenti e dipendenti dell'Azienda sanitaria regionale; informativa agli enti gestori delle microcomunità sulla figura professionale del referente del servizio anziani e della sua incompatibilità con alcune cariche elettive.

Il gruppo Misto illustrerà tre interpellanze: obiettivi futuri per le corse ciclistiche con particolare riferimento al Giro d'Italia; valorizzazione dei servizi sportivi; azioni per potenziare la pratica del ciclismo in un'ottica di crescita del turismo.

Saranno discusse anche cinque interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni; valutazioni su un evento organizzato dalla Fondation Émile Chanoux; predisposizione di un disegno di legge sulla multifunzionalità in agricoltura; conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, in particolare delle donne e dei neo genitori; organizzazione dei nuclei RSA e UAP nella struttura di Variney.

Il Consiglio discuterà anche dodici mozioni, di cui undici rinviate dalle precedenti adunanze.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà otto mozioni: organisation d'une attrayante et digne célébration de l'anniversaire des 80 ans de la Déclaration de Chivasso; avvio di un censimento mirato sulla specie Canis Lupus in Valle d'Aosta anche per il prelievo e l'abbattimento di esemplari; previsione di appositi stanziamenti per la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale luminosa in corrispondenza degli attraversamenti pedonali nei tratti urbani delle strade regionali; presentazione alle Commissioni del tema della declinazione del verde all'interno del percorso di revisione della legge urbanistica regionale; istituzione di una "Cabina di regia sulla crisi idrica" per l'adozione di un piano di contrasto alla siccità in vista della stagione estiva; attivazione di ticket sanitari per il trasporto su ambulanze del servizio di emergenza-urgenza regionale per i soggetti in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; intitolazione di una stele in ricordo di Antonio Sonatore; istituzione dell'Osservatorio regionale del turismo entro il 2023 previa valutazione del relativo modello organizzativo da parte della Commissione competente.

Due sono le mozioni del gruppo Progetto Civico Progressista: trasmissione del DEFR alle competenti Commissioni consiliari entro il mese di maggio; richiesta alle Società Monterosa e Cervino di pubblicare gli studi propedeutici e preliminari sul collegamento Cime Bianche.

Sono due le mozioni congiunte: una dei gruppi Lega Vallée d'Aoste e Misto per chiedere di relazionare alla quarta Commissione sull'evoluzione dell'aumento del costo dell'energia e del gas; una dei gruppi Forza Italia e Lega Vallée d'Aoste per l'audizione in terza Commissione dell'Assessore competente in merito alla visione politica sul processo di riconsiderazione del Piano territoriale paesistico.

Infine, saranno trattate sette risoluzioni, tutte rinviate da Consigli precedenti.

Due sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: valorizzazione dell'importanza strategica per il turismo valdostano della linea Col Checrouit-Arp nel prossimo Documento di economia e finanza regionale; estensione del bonus docenti agli insegnanti precari e delle scuole paritarie della regione e impegno a risarcire tutti i docenti precari che non hanno usufruito del bonus.

Il gruppo Misto illustrerà una risoluzione con cui invita il Presidente della Regione a partecipare ai lavori del sistema delle Conferenze delle Regioni e a relazionare all'Aula.

Una risoluzione è congiunta dei gruppi di minoranza Lega VdA, FI, Misto e PCP per stigmatizzare le azioni del Presidente del Consiglio ritenute non conformi al Regolamento interno, mentre un'altra è dei gruppi Lega VdA, Misto e FI per chiedere la creazione di cinque centri di conferimento del verde prodotto dalle imprese valdostane.

I gruppi di maggioranza FP-PD, AV-VdAU, SA, UV, PlA illustreranno due risoluzioni: impegno a ripristinare e aumentare le dotazioni finanziarie del fondo sociale per l'affitto e del fondo per la morosità incolpevole; indisponibilità all'immissione di esemplari di orsi nel territorio regionale.