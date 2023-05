Assessore Bertschy ha avviato interlocuzione con Rfi per elettrificazione linea ferroviaria Aosta-Ivrea

In un incontro ad Aosta, cui hanno partecipato i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), è stato comunicato che, nei prossimi giorni, sarà avviata da parte della ditta affidataria la progettazione esecutiva dell’intervento che dovrà poi essere definitivamente validata da RFI, prima dell’avvio dell’opera del cantiere. Avvio che al momento è stato confermato avverrà entro la fine dell'anno.

Nel frattempo, Regioni Valle d’Aosta e Piemonte intensificheranno il confronto con Rfi per delineare i dettagli dell’opera e le modalità di esecuzione dei lavori al fine di preparare alcuni incontri sul territorio per dare informazioni sui tempi e sugli impatti che avranno i tanti cantieri che dovranno essere aperti.

Nelle prossime settimane il confronto coinvolgerà in primis gli amministratori locali dei Comuni coinvolti nel progetto. “Il confronto con RFI, come quello con Trenitalia, - commenta Bertschy - è molto importante per cercare ad organizzare al meglio la futura gestione della fase emergenziale 2024/2026”.