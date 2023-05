Il sindaco di Aosta puntualizza sull’olio di noci per la lampada di San Francesco

L’olio di noci viene donato in piccola quantità, ovvero una bottiglietta nel cesto dei prodotti tipici della regione Valle d’Aosta. I 300 litri di olio che vengono donati sono di olio di oliva e sono utilizzati dai frati dei due conventi per gli utilizzi alimentari: una sorta di dono che ogni comune capoluogo (li compriamo noi) di regione offre a coloro che pregano per tutti noi. Questa è la prassi, consolidata fin dagli inizi della tradizione.

L’olio che invece arde dentro la lampada votiva che io avrò l’onore di accendere è un olio combustibile adeguato per quel tipo di utilizzo.

Ringraziamo il Sindaco di Aosta per la puntualizzazione. red.

La Valle d’Aosta sarà quest’anno la regione ospite delle celebrazioni in onore di San Francesco, previste ad Assisi, il 3 e il 4 ottobre prossimi, in occasione del Patrono d’Italia. È questa una tradizione che si rinnova dal lontano 1939 e vede alternarsi, anno dopo anno, le regioni italiane; le

precedenti edizioni in cui la Valle d’Aosta è stata protagonista risalgono al 1975 e al 2002.