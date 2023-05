Il Presidente Mattarella ha incontrato il Presidente Zelensky

"Siamo pienamente al vostro fianco". Sono le parole con cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto al presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ricevuto al Quirinale. "Per l'Italia è un onore averla qui a Roma. Sono lieto di incontrarla nuovamente dopo il nostro incontro di oltre tre anni addietro, anche se in questa condizione ben diversa che state affrontando. Noi siamo pienamente al vostro fianco, benvenuto Presidente", ha detto Mattarella.

"Riconfermo pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina sul piano degli aiuti militari, finanziario, umanitario e della ricostruzione, sul breve e lungo termine. Sono in gioco non solo l’indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche la libertà dei popoli e l'ordine internazionale", il messaggio di Mattarella, secondo quanto riferiscono fonti del Quirinale. "La pace, per la quale tutti lavoriamo, deve ripristinare la giustizia e il diritto internazionale. Deve essere -ha sottolineato- una pace vera e non una resa".

L'efficacia delle sanzioni economiche alla Russia, la questione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la lotta alle fake news con la necessità di azioni più efficaci a livello europeo, i bombardamenti delle strutture civili e il rapimento dei bambini ucraini, la ricostruzione, i crimini di guerra, l'ingresso dell'Ucraina nell’Unione europea, sono stati i temi approfonditi nell'incontro.

Il Capo dello Stato, che ha definito "una pratica straziante e ignobile" il rapimento dei bambini, ha aggiunto che "la decisione dell’Unione europea di avviare il processo di integrazione dell’Ucraina è stata storica". E "l'Italia -ha assicurato Mattarella- punta ora ad aiutare l’Ucraina per il raggiungimento dei parametri".

ZELENSKY - "Sono qui per ringraziare l'Italia. Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i Governi (Draghi e Meloni)", ha detto Zelensky.

"Abbiamo con l'Italia valori comuni. Noi -ha proseguito Zelensky- siamo per la pace, la nostra vittoria è la pace. Siamo aperti a tutti i contributi internazionali ma la guerra la stiamo subendo sul nostro territorio e la pace deve prevedere la giustizia su tutto il nostro territorio".

"Sono grato per la posizione coerente sul sostegno all’Ucraina. Apprezziamo l’assistenza importante militare che dà al nostro Paese la capacità di resistere all'aggressione russa. La chiave del nostro successo sul campo di battaglia è la ricezione tempestiva dell'assistenza necessaria", ha scritto Zelensky su Telegram dopo l'incontro al Quirinale.

"L'Italia era e è dalla parte giusta, dalla parte della verità in questa guerra. Ci stiamo muovendo nella direzione della vittoria. La vittoria è significa la pace per il nostro Stato", ha aggiunto.