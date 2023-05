Il Castello di Aymavilles si colora di viola

In occasione della Giornata internazionale della fibromialgia, che si celebra domani, venerdì 12 maggio, è prevista l’illuminazione con luce viola del Castello di Aymavilles fino a domenica 14 maggio.

Nella nostra regione opera l’Associazione Fibromialgica Valle d’Aosta – ASFIB VDA Odv, fondata nel 2015 ad Aosta, che ha come scopo quello di supportare, assistere e tutelare le persone affette dalla sindrome fibromialgica mediante l’organizzazione di incontri di sostegno, la promozione e la divulgazione della conoscenza della malattia in Valle d’Aosta.

“La fibromialgia è una patologia anche molto invalidante”, sottolinea l’Assessore alla Sanità, Carlo Marzi, e le persone affette devono poter essere sostenute dal nostro sistema sanitario. È una sindrome che colpisce prevalentemente le donne in età lavorativa attraverso un dolore cronico difficile da individuare e per questo è fondamentale la prevenzione e quindi l’adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre l’insorgenza e lo sviluppo di questa patologia.”

“Colorare il Castello di Aymavilles – aggiunge Marzi - è un atto simbolico che contribuisce a sensibilizzare e informare la popolazione su una patologia davvero molto dolorosa che in Italia colpisce circa il 3-3,5% della popolazione.”

“L’iniziativa a cui abbiamo convintamente aderito contribuisce a diffondere la conoscenza delle problematiche dei malati affetti dalla sindrome fibromialgica, sottolinea l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz. Vogliamo far sentire la vicinanza dell’Amministrazione Regionale a chi è affetto da questa patologia debilitante, difficile da diagnosticare e anche da fronteggiare. Si tratta di un’occasione importante per rendere visibile questa malattia e soprattutto per rendere visibili coloro che ne soffrono.”

Le immagini di tante piazze e monumenti colorati di viola costituiranno un importante messaggio di sensibilizzazione, informazione e consapevolezza.

Per sostenere la propria attività, l’ASFIB VDA Odv sarà presente con dei propri spazi domani, venerdì 12 maggio, dalle ore 14,00 presso la Porta Praetoria e sabato 13 maggio dalle ore 10 all’interno dell’ipermercato Gros Cidac di Aosta.