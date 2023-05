"C'era una volta in Italia". Episodi di triste sanità in Italia

Firmato da MirKo Melchiorre (regista) e con la testimonianza, in sala, di Raffaele Varvara, infermiere e Presidente del Comitato Sana e Robusta Costituzione, licenziato durante la pandemia per non essersi vaccinato. Ma 'C'era una volta in Italia', è soprattutto la storia d i Cariati, uno sperduto paesino della Calabria affacciato sul mar Jonio. Lì la sanità pubblica è ridotta ad un lumicino da decenni. Con il piano di rientro voluto (a suo tempo) dal Governo, è stato chiuso anche l'ultimo Ospedale della zona. Uno dei 18 ospedali cancellati nel giro di una notte in tutta la Calabria e contro questa decisione si sono mossi personaggi anche famosi insieme a semplici cittadini, ma il risultato è che ... si prende atto dell'attacco che ormai c'è in tutta Italia alla salute pubblica.

Alla fine della proiezione, che dura circa un'ora, verrà aperto un dibattito cui parteciperanno anche i rappresentanti del Comitato ValléeSanté che da alcuni anni si batte, in Valle, per la realizzazione di un Ospedale Nuovo fuori dal centro urbano.