Gruppo FP-PD soddisfatto per protocollo Alleanza per il lavoro di qualità

«Il mondo del lavoro è in sofferenza, colpito da diversi problemi: la sicurezza sul posto di lavoro, il cosiddetto lavoro povero e il lavoro sommerso, la disparità generazionale e di genere, la difficoltà di inclusione delle persone con disabilità, la precarietà. Proprio per questo siamo soddisfatti che la nostra Regione si sia dotata di un documento come quello dell'Alleanza per il lavoro di qualità, un patto elaborato in maniera collegiale dal Consiglio per le politiche del lavoro, nel quale sono rappresentati la parte politica e le parti sociali.» È il commento del gruppo Federalisti Progressisti - Partito Democratico sulla sottoscrizione dell'Alleanza per il lavoro di qualità nella Regione autonoma Valle d'Aosta avvenuta ieri, mercoledì 3 maggio 2023.

«Esprimiamo soddisfazione - aggiungono i Consiglieri del gruppo - perché l'Alleanza punta a promuovere la creazione di lavoro che garantisca una retribuzione equa, nuove politiche di conciliazione dei tempi vita-lavoro, la sicurezza sul posto di lavoro, le pari opportunità di carriera e la parità di retribuzione a parità di mansioni tra uomini e donne, opportunità di costruirsi un futuro nella nostra regione per le nuove generazioni. Tutte azioni che renderanno anche più attrattivo il nostro territorio.»

E concludono: «Con questo importante documento faremo sì che si dia il via a un cambiamento di mentalità e a un rafforzamento dell'economia regionale, impegnandoci per il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori e delle loro famiglie.»