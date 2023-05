Con Striscia la notizia, Davide Rampello va in giro per l’Italia e grazie alla rubrica “Paesi e Paesaggi”, che svela tutti i segreti del nostro Paese ricco di tradizioni, prelibatezze culinarie ed eccellenze artigianali, farà tappa Saint-Oyen.

Un’occasione da non perdere per chi ama la montagna che vive e che vuol far vivere la montagna perché Rampello, con la sua poltrona pieghevole, svelerà alcuni segreti del territorio e delle tradizioni culinari, culturali e agricole del comune.