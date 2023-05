Incidente stradale verso le ore 18,41 di oggi a Quart in località Amerique, all’altezza del Bowling. Due vetture si sono scontrate e una si è ribaltata sul fianco. Le persone coinvolte sono state state prese in carico dal 118. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e della zona per permettere la rimozione dei mezzi.