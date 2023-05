Aosta: La pista ciclabile anche in via Festaz e via Torino

Poco meno di sei mesi fa la Giunta aveva stabilito di approfondire la possibilità di schemi di circolazione diversi per l’area centrale di Aosta con l’ipotesi di individuare su via Festaz e via Torino alcune porzioni di traffico a senso unico, come già ipotizzato dal PGTU.

Per questo motivo erano stati sospesi i lavori di realizzazione del progetto “Aosta in bicicletta” nella zona suddetta, e si era deciso di procedere con uno studio di dettaglio del PGTU che verificasse la sostenibilità locale e globale dei sensi unici previsti sul sistema viario della città.

Le risultanze dello studio, consegnato alla fine del mese di marzo, hanno evidenziato che l’iter di progettazione della pista ciclabile Est-Ovest sulle vie Festaz e Torino occupando la semi-carreggiata Nord delle stesse, e trasformando le percorrenze per i veicoli convenzionali a senso unico “può proseguire solo nel caso in cui vengano contestualmente introdotte una serie di modifiche agli schemi di circolazione, ai nodi della rete viaria (in particolare quello situato di fronte alla stazione ferroviaria) e al sistema del trasporto pubblico (linee e fermate) tali da rendere sostenibile la redistribuzione dei flussi di traffico prevista.

L’attuazione del Piano prevede una serie di fasi intermedie in grado di tracciare un percorso di avvicinamento allo scenario definitivo il più possibile efficace e coerente con le complessità di attuazione di modifiche di così vasta portata, permettendo inoltre ai cittadini un adattamento graduale alle innovazioni.

Nella prima fase lungo via Torino e il tratto di via Festaz a Est di avenue du Conseil des Commis la realizzazione del percorso ciclabile verrà effettuata, da subito, attraverso l’estensione della “Zone 30” già esistente lungo la via e l’introduzione di corsie ciclabili su carreggiata in segnaletica.

Tali interventi permetteranno di non realizzare il percorso ciclabile in sede propria sul lato Nord delle vie (di norma occupato dalla sosta in linea e/o dai dehors), lasciando gli spazi disponibili prevalentemente per lo sviluppo delle aree pedonali adiacenti e dei servizi annessi.

La realizzazione del percorso ciclabile in zona 30 verrà attuata mediante la caratterizzazione con interventi fisici (attraversamenti rialzati, restringimenti, pittogrammi, ecc), circolazione ciclabile su carreggiata in zona a traffico moderato (corsie ciclabili in segnaletica) e la parziale riduzione del numero di posti auto nella zona longitudinale a Nord, da destinare a dehors e/o spazi di carico scarico e in generale a servizio delle aree pedonali.