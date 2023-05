Aosta ospita l'iniziativa "È sbocciato un libro. Lettura pubblica partecipata"

L’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori, nell'ambito del “Lettura day 2023” e degli eventi collegati alla Giornata mondiale del libro, organizza l’iniziativa “È sbocciato un libro. Lettura pubblica partecipata”, che si terrà il 4 maggio 2023 dalle ore 15.30 alle 18.30 all’esterno, in Place des Franchises, ad Aosta.

Quest’anno, oltre alla lettura partecipata, nell’ambito dell’iniziativa “Bibliothèque hors les murs”, la Biblioteca uscirà dalla sua sede ufficiale per sviluppare una vicinanza sempre maggiore con la comunità. Sarà presente, infatti, con un banchetto su cui esporrà una selezione di libri novità, per adulti e ragazzi, che potranno essere presi in prestito sul posto.

Il Lettura day è un'iniziativa ideata da Adei - Associazione degli editori indipendenti italiani - e realizzata assieme a librerie, biblioteche e scuole. Nata sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura, coinvolge tutti coloro che amano i libri e la lettura e si svolge contemporaneamente, ogni giovedì, in tutte le città italiane che aderiscono all’iniziativa.

Chiunque provi a leggere ad alta voce ne esce trasformato, insieme a chi ascolta: perché leggendo ad alta voce si legge due volte, per gli altri e per se stessi. Si mette in atto un processo comunicativo bidirezionale, verso il proprio mondo interiore e verso l'ambiente esterno, favorendo momenti di collettività.

Considerando che il tema proposto dalla Biblioteca per il Lettura day 2023 è l’acqua, in tutte le sue forme, sono stati scelti per l’occasione libri di diversi autori, tra cui Cesare Pavese, Emilio Salgari e Joseph Conrad. In un clima amichevole e informale, la cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa: non solo ascoltando, ma anche provando a leggere un brano dei testi proposti, presentandosi in Place des Franchises nell’orario indicato.