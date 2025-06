Presentazione de "Valle santa patria carnale" di Andrea Désandré

Venerdì 27 giugno 2025 alle ore 17.30 presso la Libreria Briviodue di piazza Chanoux ad Aosta avrà luogo la presentazione de “VALLE SACRA PATRIA CARNALE. Fisica e metafisica del regionalismo valdostano” di Andrea Désandré.

“Costellata di antichi campanili, l’idealizzata (e ideologizzata) petite patrie valdostana, grande protagonista di questo saggio, è terra incantata, terra sacra contornata di monumenti immunizzanti […] mini Gerusalemme che ripudia la modernità, veicolo dei mali di Babilonia”. Dopo gli studi sui notabili valdostani e la massoneria in Valle d’Aosta, Andrea Désandré, ricercatore dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta, pubblica una nuova fatica, volta a mettere in luce le radici spirituali dell’identità valdostana attraverso un percorso che si snoda dall’unità d’Italia al secondo dopoguerra. Ricco di spunti originali, questo testo è destinato a diventare un riferimento imprescindibile per chi desideri approfondire un concetto molto sentito e studiato, ma prima d’ora mai scandagliato tanto in profondità.

L'autore dialogherà con Paolo Papone e Tullio Omezzoli.