"Exit Only", Giulia Pastorella presenta il suo libro

Venerdì 5 maggio alle 18:00 si terrà ad Aosta, presso la libreria Briviodue di Piazza Chanoux, la presentazione del libro “Exit Only” scritto da Giulia Pastorella.

La scrittrice, Deputata della Repubblica Italiana e Vicepresidente di Azione, è nata a Milano nel 1986, ha vissuto gran parte della sua vita all’estero (dove si è laureata ad Oxford in filosofia e lingue moderne) e successivamente ha conseguito un master a Sciences Po in Affari Europei e un dottorato di ricerca presso la London School of Economics. Nel 2016 è stata nominata da Forbes tra i trenta under 30 più influenti in Europa nel settore Policy. influenti in Europa nel settore Policy.

Nel 2019, dopo un’esperienza con +Europa, diventa membro fondatore di Azione. Nel 2021 viene eletta consigliera comunale a Milano e nel 2022 diventa Deputata al Parlamento nazionale nella lista di Azione-Italia Viva.

Nello stesso anno in cui viene eletta consigliera ha pubblicato anche il suo primo libro “Exit Only, cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga” presso Editori LaTerza, pubblicazione che tratta, quindi, un tema molto attuale e sentito anche in Valle d’Aosta, considerando il momento critico di calo demografico e che dal primo gennaio 2021 sono stati più di 7000 i valdostani in età fra i 18 ei 49 anni che si sono trasferiti all’estero. Pertanto, è evidente di come ci sia un bisogno urgente di politiche che attraggano i giovani sia a livello nazionale che a livello locale.

In questo evento, organizzato da Azione Valle d’Aosta e Italia Viva Valle d’Aosta e moderato da Giuseppe Grassi e Neper Barzan, l’Onorevole Pastorella approfondirà tale problematica offrendo delle soluzioni volte ad arginare questo fenomeno.