LUNEDI’ 1 MAGGIO 2023 Aosta, Arena Croix-Noire, il meglio dell'allevamento valdostano

Importante appuntamento per le bovine di razza valdostana e le capre da latte lunedì primo maggio all'Arena Croix-Noire di Aosta dove è in programma una grande kermesse del mondo zootecnico regionale;appuntamento di cartello per il settore dell’allevamento valdostano.

E’ il giorno dei concorsi.

XXXV° Concours REINA DOU LACË;

XXX° Concorso Nazionale Libro Genealogico delle bovine di razza Valdostana;

XI° Concorso Regionale delle caprine di Razza Camosciata delle Alpi e Saanen.

A partire dalle ore 10, saranno presentati al pubblico i capi di bestiame:

N. 181 bovine partecipanti al Concorso nazionale delle Razze Bovine Valdostane;

N. 10 migliori produttrici di latte per la Regione Valle d’Aosta delle razze bovine autoctone;

N. 6 migliori bovine per produzione di formaggio nella loro carriera produttiva;

N. 14 bovine di razza Valdostana, vincitrici del concorso miglior mammella nelle rassegne comunitarie;

N. 40 capre da latte delle razze Saanen e Camosciata delle alpi.

Promuovere la diffusione delle razze allevate, accrescere le attitudini produttive, ma anche migliorare le condizioni di mercato a beneficio di tutti gli allevatori sono gli obiettivi che da sempre accompagnano le manifestazioni zootecniche dedicate alle specie e razze allevate in Valle d’Aosta organizzate dall’Arev.

L’appuntamento di lunedì è organizzato, con il patrocinio dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura ed in collaborazione con l’ANABORAVA, Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, Ente selezionatore delle razze bovine valdostane.

La manifestazione principale, che si svolge a livello nazionale, è il Concorso Nazionale del Libro genealogico che rappresenta un vero e proprio momento competitivo e di verifica dell’attività selettiva della razza valdostana.

Il concorso è regolamentato da precise norme e i soggetti per partecipare devono aver superato le selezioni nelle rassegne comunitarie che si sono svolte nel corso del mese di aprile. Sono analogamente presenti soggetti provenienti da allevamenti di Valdostana provenienti da fuori Valle.

La manifestazione, essendo esposizione nazionale del libro genealogico, ha un grande richiamo e rappresenta l’evento promozionale di punta del calendario. Gli animali classificati in base alle categorie previste dal regolamento, ufficializzato dall’Associazione Nazionale di Razza, vengono valutati dal corpo degli esperti del libro genealogico della razza valdostana.

Nello stesso giorno si svolge il concorso regionale delle capre da latte che presenta al pubblico le capre di razza Saanen e Camosciata delle alpi, allevate in Valle d’Aosta per la produzione di latte. Negli anni è stato creato un circuito di mostre e fiere di diversa tipologia, che vede in primis l’impegno degli allevatori della regione iscritti ai vari Libri genealogici. Appuntamenti entrati nella tradizione zootecnica regionale.

L’allevamento costituisce da sempre la base dell’agricoltura dei nostri territori, le specie allevate oltre a produrre latte e carne, hanno la funzione di mantenere l’ambiente, aspetto da non sottovalutare in una regione a vocazione turistica come la Valle d’Aosta.

Aspetti quest’ultimi su cui anche l’Europa ha dimostrato negli anni una crescente sensibilità, come dimostra la Programmazione Agricola Comunitaria, favorevole ad uno sviluppo agricolo a basso impatto e compatibile con gli equilibri ambientali.

Per la nostra Regione risulta quindi importante ogni sforzo che vada nella direzione del mantenimento e della valorizzazione delle specie zootecniche che meglio si adattano all’utilizzo delle risorse foraggiere messe a disposizione da un territorio difficile.