Biblioteca "Ida Desandré", al via i laboratori di primavera

Tra la fine del mese di aprile e il mese di maggio la Biblioteca comunale “Ida Desandré” di viale Europa, 5 organizza alcune attività laboratoriali rivolte a bambini e ragazzi.

Si comincia sabato 29 aprile con il laboratorio “Circuiti morbidi”, curato da Marco Martucci e pensato per giovani dagli 11 ai 16 anni. I partecipanti assisteranno a una lezione sulla conoscenza dei materiali elettrici per, poi, lavorare con la pasta da modellare (che ha proprietà conduttive proprio come la pelle umana) per realizzare alcuni personaggi. Accostando due di questi, unendoli con un led e successivamente alimentandoli, il led si accenderà come l’amicizia di chi ha partecipato al laboratorio.

Sabato 6 maggio sarà la volta di un “Atelier di giochi d’aria” animato da Federica Mossetti. Rivolto ai minori dai 4 agli 11 anni (fino a 7 anni accompagnati), il laboratorio offrirà l’occasione di conoscere e sperimentare diversi modi per costruire oggetti che si animano con l’aria e il vento.

Infine, sabato 20 maggio “Stop-motion video”, condotto da Marco Martucci, insegnerà ad allievi e allieve tra i 13 e i 19 anni a usare in modo corretto alcune delle tecniche di ripresa e di montaggio audio e video, al fine di poter comunicare attraverso le immagini in movimento. I discenti impareranno a costituire video in una modalità che sia diversa dall'imperversante modalità “Story” di Instagram. Infine, il video potrà essere condiviso sia su formato fisico (CD, DVD) sia smaterializzato in Rete (Email, YouTube, Instagram, Tik-Tok o sulla pagina facebook della biblioteca).

Tutti i laboratori si terranno dalle ore 15 alle ore 17. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca “Desandré” al numero di telefono 0165-300.311.