Consiglio Valle ricorda le tre aspiranti Guide Alpine morte Val di Rhêmes

I lavori del Consiglio Valle si sono aperti con il cordoglio per la morte delle tre aspiranti Guide alpine Sandro Dublanc, Lorenzo Holzknecht e Elia Meta, rimasti coinvolti in una valanga in Val di Rhêmes nel pomeriggio di giovedì 13 aprile 2023.

A ricordarne la loro passione per la montagna e ad esprimere le condoglianze alle famiglie e alla comunità delle Guide alpine, dei Maestri di sci e della Guardia di finanza sono stati il Presidente Alberto Bertin e il Consigliere della Lega VdA Christian Ganis.

Inversione all'ordine del giorno

L'Assemblea è convocata per tre giorni a partire da oggi, mercoledì 19, fino a venerdì 21 aprile per trattare un ordine del giorno composto di 111 oggetti.

Il Capogruppo dell'UV, Aurelio Marguerettaz, ha chiesto un'inversione all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno, nell'attesa del rientro del Presidente della Regione impegnato a Châtillon alla cerimonia di consegna della Medaglia d’oro al merito civile alla memoria di Don Prospero Duc. Il Capogruppo ha chiesto di partire dalle iniziative ispettive che non riguardano il Presidente e di rinviare la trattazione degli atti legislativi e amministrativi a quando sarà presente.

Il Capogruppo della Lega VdA, Andrea Manfrin, ha osservato: «Richiedere oggi l'inversione dell'ordine del giorno - non avendo avuto i numeri per farlo in Conferenza dei Capigruppo - è la manifestazione della debolezza di questa maggioranza, che ha paura, quando manca anche solo un componente, di andare sotto nelle votazioni. Voteremo quindi contro perché non avalliamo questa debolezza, ma ne prendiamo atto.»

L'inversione dell'ordine del giorno è stata approvata con 18 voti a favore (UV, AV-VdAU, FP-PD, PlA, SA), 13 no (Lega VdA, PCP), 3 astensioni (FI, GM).