Fondation Grand Paradis, grande equilibrio per il concorso fotografico

La natura che ci circonda offre elementi a volte in contrasto eppure in armonia ed equilibrio. Il tema del XVII concorso fotografico organizzato da Fondation Grand Paradis invita gli appassionati di fotografia a partecipare con immagini che rappresentino il concetto di equilibrio in cui protagonisti siano la natura e gli animali.

La giuria, composta dal fotografo naturalista e guida della natura Enzo Massa Micon, dal fotografo professionista Paolo Rey, dal fotografo naturalista Giorgio Marcoaldi, dal giornalista Davide Jaccod e dal Direttore di Fondation Grand Paradis Luisa Vuillermoz, selezionerà le migliori immagini in concorso - valutandone anche il titolo e le relative didascalie - e premiando creatività, qualità fotografica, efficacia della comunicazione, originalità interpretativa.

Le foto premiate troveranno ampio spazio all’interno del materiale di comunicazione del 26° Gran Paradiso Film Festival - che si terrà a Cogne e nelle valli del Gran Paradiso nei mesi di luglio e agosto - e saranno proiettate durante il periodo estivo su schermi ledwall posizionati all’esterno dei Centri Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche.

Il primo classificato si aggiudicherà inoltre un soggiorno di una settimana per due persone presso l’ostello La Mine del Villaggio Minatori di Cogne, il libro fotografico “Il Re – Lo stambecco del Parco Nazionale Gran Paradiso” di Giorgio Marcoaldi, 1 borsone da viaggio e 1 thermos. Il secondo classificato riceverà il libro fotografico “In Paradiso” a cura di Giorgio Marcoaldi e Tonino Mosconi, un kit da montagna composto da zaino tecnico da 23 lt e borraccia, una t-shirt del Gran Paradiso Film Festival e una pubblicazione editoriale Montura. Per il terzo classificato, in palio il libro fotografico “Il Re – Lo stambecco del Parco Nazionale Gran Paradiso” di Giorgio Marcoaldi, una t-shirt del Gran Paradiso Film Festival e una pubblicazione editoriale Montura.

La premiazione dei vincitori avrà luogo a Cogne durante le giornate del Gran Paradiso Film Festival, tra il 24 e il 29 luglio 2023. Nell’ambito dell’evento saranno consegnati i premi, proiettate le immagini selezionate e presentati i fotografi vincitori.

La partecipazione al concorso è gratuita. Per aderire è necessario compilare la scheda di iscrizione disponibile sul sito www.grand-paradis.it inviandola entro il 24 maggio 2023 unitamente al materiale fotografico in alta risoluzione all’indirizzo email: concorso@grand-paradis.it. Il regolamento completo è consultabile sui siti www.grand-paradis.it e www.gpff.it .