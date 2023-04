Discoteca abusiva a cielo aperto. Interrotta festa. Buttafuori senza licenza

Diversi i locali con licenza comunale di somministrazione alimenti e bevande su cui si è concentrata l’attività di controllo, riscontrando criticità in due di essi. Nel primo caso, in Aosta, è stata interrotta una festa danzante non autorizzata, in quanto anziché limitarsi al preannunciato ed autorizzato cosiddetto DJ Set, è stata riscontrata una situazione paragonabile ad una discoteca a cielo aperto.

Oltre all'infrazione rilevata dal personale della Questura per l'esercizio abusivo dell'attività di sala da ballo, gli Ispettori SIAE hanno accertato irregolarità di tipo fiscale, con le susseguenti sanzioni pecuniarie. In un altro locale, sito nel centro di Aosta, è stata rilevata dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, la presenza irregolare di un addetto alla sicurezza privata (il cosiddetto buttafuori), mentre dai Vigili del Fuoco è stato riscontrato il sistema anti incendio scaduto di validità e quindi inefficiente.

Nell’ambito del servizio congiunto, che ha visto la partecipazione di personale della Questura, dei Vigili del Fuoco e della SIAE, è stata rilevata in una via del centro storico una situazione compromettente per l'ordine e la sicurezza pubblica, con un affollamento di giovani dinanzi un locale di somministrazione alimenti e bevande, in cui gruppi di ragazzi si erano fronteggiati per futili motivi. Prima che scaturissero danni a persone e/o cose, personale della Questura, a cui poi si sono aggiunti Carabinieri e Guardia di Finanza, ha ripristinato condizioni di tranquillità, pur rendendosi necessaria una diffida al gestore del bar affinché migliori le sue attenzioni a tutela dell’incolumità dei suoi clienti.

Scopo dei controlli effettuati, è stato quello di prevenire eventi che possano creare rischi e pericoli per la pubblica sicurezza, verificando la regolarità delle condizioni strutturali dei locali controllati, le loro autorizzazioni e l'impiego di lecita vigilanza privata, tutte condizioni che concorrono, col rispetto della specifica regolamentazione prevista per questi casi, a garantire un intrattenimento ed uno svago sano poiché sicuro, in quanto supportato da solide autorizzazioni.

Inoltre, sempre in questi giorni si è conclusa un'attività volta a verificare la regolarità di un evento di intrattenimento e spettacolo tenutosi a dicembre scorso, in bassa Valle, con la partecipazione di circa un migliaio di spettatori, situazione in cui 5 buttafuori impiegati dagli organizzatori sono risultati essere abusivi, ovvero privi di specifica preparazione professionale, oltre che della relativa iscrizione all'apposito albo prefettizio che ne fanno qualificati operatori di sicurezza privata. Per tale infrazione, ai trasgressori sarà contestato il pagamento di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 9.000 euro.