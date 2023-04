Il CSV VDA cerca due giovani per il servizio civile regionale “Due mesi in positivo”

Coinvolgimento nelle diverse attività a sostegno del volontariato valdostano, dai “semplici” lavori di ufficio a eventi e iniziative territoriali, voglia di fare, mettersi a disposizione e in gioco: sono questi gli ingredienti che aspettano due giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni per il progetto “Il CSV e il Territorio”, inserito nel servizio civile regionale “Due mesi in positivo”.

I giovani saranno coinvolti su progetti e iniziative che hanno come obiettivo l’attivazione e il coinvolgimento territoriale e, in particolare, nella Cittadella Bassa Valle a Verrès, oltre che nella sede del CSV VDA. Il loro contributo sarà importante per tutto il volontariato valdostano e per la comunità, aiutando gli operatori e i volontari a semplificare e migliorare le attività in essere e quelle che dovranno ancora partire.

Per partecipare al progetto “Il CSV e il Territorio” è necessario compilare e inoltrare, entro e non oltre le ore 23:59 del 12 maggio 2023, l’apposito modulo di iscrizione esclusivamente nel <wbr></wbr>formato google moduli reperibile al seguente link domanda servizio civile regionale oppure sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.<wbr></wbr>it).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il CSV al 0165 23 06 85 o inviare una mail a promozione@csv.vda.it