PROROGA DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE

Con l’ordinanza n. 149, firmata ieri, il sindaco Gianni Nuti ha disposto la deroga a quanto previsto dal D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022 del Ministero della Transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) in materia di risparmio energetico, con cui erano stati indicati i nuovi limiti di accensione e funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle diverse zone climatiche. Il periodo di accensione per il comune di Aosta, rientrante nella zona “E”, era stato ridotto di 15 giorni - dal 22 ottobre al 7 aprile - per 13 ore giornaliere massime, con funzionamento compreso nell’intervallo orario dalle 5 alle 23.

Vista la situazione climatica e il perdurare delle temperature ambientali inferiori alle medie stagionali, l’ordinanza n. 149 dispone, invece, la proroga del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento siti nel Comune di Aosta sino al 22 aprile 2023.